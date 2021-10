Une enceinte de table Wi-Fi Symfonisk revue et améliorée pour Sonos et Ikea

Sonos et IKEA ont annoncé aujourd’hui une nouvelle version de l’enceinte de table Wi-Fi Symfonisk (179 €), proposant une meilleure expérience sonore et des designs personnalisables.

Le son plus large remplit mieux la pièce : sa nouvelle architecture acoustique avec un nouveau guide d’ondes crée une expérience sonore exceptionnelle, quel que soit l’endroit où la nouvelle lampe est placée dans la maison. On peut aussi choisir parmi une variété de bases de lampe et d’abat-jour, ainsi qu’une gamme plus large d’ampoules grâce à la douille E26/E27 supplémentaire. Comme tous les produits Symfonisk, la nouvelle lampe fait partie du système Sonos et permet de connecter facilement les utilisateurs à plus de 80 services de streaming.