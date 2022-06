Une édition spéciale Swatch X Café de Flore

Après une première collaboration avec HighSnobiety en 2020 pour leur collection « Colette Mon Amour », Swatch s’associe de nouveau avec le géant berlinois du multimédias pour lancer une montre spéciale dédiée au Café de Flore, le restaurant parisien iconique situé à Saint-Germain. Swatch X HighSnobiety lanceront une édition limitée le 22 juin 2022 pour la 4e édition de Not In Paris.

L’exposition Not In Paris a lieu du 22 au 26 juin 2022 à l’occasion de la Men’s Fashion Week. La montre SWATCH x Café de Flore for Not in Paris (100€) sera disponible au pop-up HighSnobiety sur place, sur leur e-shop ainsi que celui de Swatch et dans une sélection de Swatch stores à Paris.

Ce modèle NEW GENT (41 mm) à quartz possède un boîtier plastique mat vert foncé, une couronne argentée, avec un cadran effet miroir, imprimé multicolore inspiré du célèbre café parisien, des aiguilles stylisées dorées. A cela s’ajoute un bracelet silicone vert foncé, imprimé “Café de Flore ».