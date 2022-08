Une édition spéciale n Bathing Ape X Stash pour le Leica D-Lux 7

Mis à part le point rouge emblématique, les appareils photo Leica volent généralement sous les radars. C’est pourquoi ils vont de pair avec la photographie de rue, comme le gin va avec le tonic. Le style subtil et l’interface minimale vous permettent de photographier des inconnus sans trop attirer l’attention – mais peut-être que l’attention est exactement ce que vous recherchez ? L’édition limitée D-Lux 7 BAPE x STASH est faite pour vous.

Le fabricant d’appareils photo de légende s’est associé à la marque de vêtements hype A Bathing Ape et au graffeur new-yorkais Stash pour deux variantes sur mesure du compact D-Lux 7 Micro Four Thirds. Les deux sont recouverts du motif de camouflage ABC et de l’insigne de tête de singe de BAPE, ainsi que de l’étiquette de graffiti sauvage de Stash. La version au fini noir sera vendue par Leica, tandis que la version argentée sera exclusivement disponible via A Bathing Ape.

Chaque appareil photo est livré avec une pochette de transport spécialement conçue, une sangle de transport supplémentaire et un capuchon d’objectif automatique personnalisé qui s’ouvre et se ferme lorsque l’objectif s’étend et se rétracte. Sous le style urbain approprié, le D-Lux 7 à tirage limité est inchangé par rapport à la norme. maquette. Il intègre un capteur Micro Quatre Tiers avec une résolution efficace de 17 MP, associé à un objectif 24-75 mm, f/1.7-2.8. Le mode rafale convient aux images fixes à 11 im/s et vous pouvez également enregistrer des vidéos 4K à 30 im/s ou des clips Full HD à 60 im/s.

Cet appareil est entièrement manuel, avec des cadrans EV et de vitesse d’obturation sur la plaque supérieure et une bague de contrôle d’ouverture sur le barillet de l’objectif. Il y a un viseur EVF pour la composition, ou vous pouvez utiliser l’écran tactile. Leica propose un flash amovible, qui se fixe sur le support de sabot en haut.

Le D-Lux 7 n’est pas étranger aux éditions spéciales : il a déjà connu une collaboration 7 Vans x Ray Barbee avec le célèbre motif en damier noir et blanc de la marque de chaussures de skate recouvrant la plaque avant.

Ce dernier modèle BAPE x STASH est un tirage strictement limité, sans indication du nombre qui arpentera les rues. Ceux qui cherchent à en acheter un devraient se rendre sur le site Web de Leica, où le modèle au fini noir est en vente pour 1990 €

https://store.leica-camera.com/fr/fr/leica-d-lux-7-a-bathing-ape-h-stash