Une édition Limitée Freeride World Tour 2022 pour Alpina

En 2022, Alpina renouvelle son partenariat avec le Freeride World Tour pour la 5e année consécutive. Pour célébrer cette collaboration avec cette compétition de ski et de snowboard freeride qui débutera le 22 janvier, la manufacture horlogère suisse dévoile une série limitée dédiée, éditée en 100 exemplaires : l’Alpiner Quartz Chronograph Freeride World Tour 2022. Pour le plus grand bonheur des aficionados de la montagne et de la glisse.

Descendante de la célèbre Alpiner, créée par la Maison en 1938 et qui réunissait pour la première fois les 4 caractéristiques essentielles d’une montre de sport – antimagnétique, résistante aux chocs, étanche et en acier inoxydable – l’Alpiner Quartz Chronograph Freeride World Tour 2022 lui rend fièrement hommage en reprenant ces principes fondamentaux, auxquels elle ajoute un chronographe.

Complication sportive par excellence, il se distingue sur le cadran noir par trois compteurs réhaussés d’un tour argenté, au centre desquels trottent des aiguilles empreintes de matière luminescente, en écho à celles des heures et des minutes. A 12 heures, en lieu et place du fameux triangle rouge Alpina – qui termine ici l’aiguille des secondes – trône fièrement le logo du Freeride World Tour. Représentant assurément et évidemment des sommets alpins, il est d’autant plus légitime sur ce garde-temps, la collection Alpiner étant, depuis les débuts d’Alpina, dédiée à l’univers alpin.

Un boîtier en acier de 42 mm abrite le tout, monté sur un bracelet à trois maillons satinés et polis. Au dos de la montre, les fans de freeride pourront admirer le légendaire Bec des Rosses gravé, accompagné du logo Freeride World Tour et du numéro d’édition limitée X/100.

Côté mouvement, le choix d’un calibre à quartz offre à l’Alpiner Quartz Chronograph Freeride World Tour 2022 des atouts exclusifs. Le premier : une longévité hors norme, avec une autonomie de quatre ans et demi, selon usage. Posée pour un jour, un week-end, un mois ou même un an, cette montre sera toujours parfaitement opérationnelle, prête à gravir de nouveaux sommets.

Ensuite, le quartz offre une résistance presque totale aux chocs et garantit une précision chronométrique bien supérieure à celle d’un mouvement mécanique, pour une fraction de son prix. Enfin, ce mouvement offre une date, ajout fonctionnel et utile pour un usage quotidien.

Alpiner Quartz Chronograph, Freeride World Tour Limited Edition, 895 €