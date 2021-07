Une double dose de rétro bling bling au poignet avec la Casio A100 digitale plaquée or avec Pac-Man

Jamais trop de rétro ? Casio présente la Casio A100WEPC. L’A100 annoncé précédemment était une version moderne de la F-100 classique. Le style autrefois futuriste de cette montre de la fin des années 1970 lui a valu d’être porté par Ripley dans Alien.

L’A100WEPC y ajoute le glouton le plus célèbre du jeu vidéo. Cette itération de la montre est plaquée or, faisant écho à la borne d’arcades Pac-Man jaune d’origine. Le cadran de la montre affiche Pac-Man, les célèbres monstres / fantômes et le logo « Illuminator » dans la police emblématique Pac-Man. Le look est complété par une bande gravée au laser, avec le gobbler de points, des fragments de labyrinthe – et encore plus de fantômes. À l’arrière du boîtier, on retrouve le logo et les icônes Pac-Man. Franchement, cette montre ne pourrait pas être plus Pac-Man que cela.