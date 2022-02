Une DeLorean électrique arrive cette année

“D’après moi, si vous construisez un véhicule électrique, pourquoi ne pas le faire avec style ?” Attendez une minute, êtes-vous en train de me dire que vous avez construit un véhicule électrique à partir d’une DeLorean ? Eh bien, DeLorean vous le dit. La société a publié des indices montrant qu’elle travaille sur un véhicule électrique.

Un tweet de la DeLorean Motor Company, qui fabrique la DeLorean, a teasé une voiture à venir pour cette année. Nous n’avons eu qu’un aperçu de la voiture, et elle a les mêmes portes papillon que la DeLorean que vous connaissez et aimez. Mais la partie la plus intéressante vient d’un hashtag. Le tweet comprend en effet le hashtag “#ElectricVehicle” et “#DeLoreanEVolved”. La mise en avant d’un véhicule électrique (ou VE) dans ces hashtags n’est certainement pas une erreur. Il semble que cette DeLorean sera bel et bien électrique.

La page d’accueil du site Web de la société a également été mise à jour avec le nouveau teaser/ D’après le bref aperçu que nous avons de la voiture, elle a certainement l’air beaucoup plus moderne, comme on peut s’y attendre d’un véhicule électrique. Les slogans de DeLorean lisent également “L’avenir n’a jamais été écrit » et “Réimaginez aujourd’hui ». Allez, Marty, en route !

DeLorean a cessé de fabriquer de nouvelles voitures au milieu des années 90 et s’est plutôt tournée vers le remplacement de pièces et la réparation de DeLorean encore à l’état sauvage. Mais, en 2021, l’entreprise a obtenu une licence pour recommencer à fabriquer des voitures en petit nombre. Tout s’annonce bien pour le nouveau véhicule de DeLorean.

On ne sait pas exactement quand cette voiture sortira. Bien qu’il semble qu’elle sera annoncée cette année (vers le 15 octobre), il est peu probable que la voiture soit disponible avant un certain temps. L’entreprise n’a pu commencer à fabriquer les véhicules qu’en 2021, il se peut donc qu’elle ne puisse pas commencer à expédier des voitures.

Peut-être que DeLorean optera pour une annonce à la Tesla, puis pour un système de précommande. Quoi qu’il arrive, nous sommes ravis de voir ce nouveau véhicule. Vous pouvez vous inscrire à la liste d’attente de DeLorean pour être le premier informé.