Une collection ultra-limitée durable signée Element x Griffin Studio

« Nous avons tous besoin de faire de meilleurs choix », affirme Jeff Griffin. C’est de son studio de création à impact carbone neutre situé sur la côte sauvage au sud de l’Angleterre que le designer présente sa 8ème collaboration avec la marque de skateboard Element.

Pour cette collection, Jeff Griffin donne une seconde vie aux chutes de tissus militaires provenant du stock de deux usines européennes, Nt Majocchi en Italie et Utexbel en Belgique. La collection ultra-limitée qui en résulte, taillée et assemblée par l’atelier italien La Rocca à l’origine de la fabrication de plusieurs marques de sportswear de luxe, est fonctionnelle et unisexe tout en se parant de patchworks aux nuances décalées.

La capsule, composée d’une veste réversible, d’un gilet, d’un hoodie en coton bio et polaire recyclée au Portugal et d’un pantalon font également appel à une consommation responsable, basée sur le recyclage, le sens et l’artisanat local. Définitivement de meilleurs choix pour l’avenir de l’industrie textile…

La collection Element x Griffin Studio est disponible en ligne sur elementbrand.fr et auprès d’une sélection de détaillants.