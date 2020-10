Une collection sport chic signée Porsche et Boss

Porsche s’invite au cœur de la boutique Boss sur les Champs Elysées et y expose le premier modèle de sa gamme 100% électrique : le Taycan. Un clin d’oeil au lancement de la nouvelle collection capsule Boss Automne/Hiver 2020, directement inspirée du design et de l’esthétisme de la marque de Stuttgart.

Le Porsche Taycan, une sportive électrique à l’ADN Porsche

Source d’inspiration directe de cette nouvelle collection, le Porsche Taycan a su enthousiasmer les amateurs de voitures de sport par ses performances et susciter la passion partout dans le monde, à l’instar des modèles légendaires qui l’ont précédé dans l’histoire.

Chaque centimètre carré, chaque angle, chaque ligne du Taycan reflète sa sportivité, source d’émotions dans la plus pure tradition de design Porsche.

Cette collection Automne/Hiver 2020 présente des pièces aux lignes profilées inspirées de l’univers Porsche et reprenant les mêmes codes que le modèle Taycan : veste réversible noire à l’extérieur et rouge à l’intérieur, gilet en laine et nylon matelassé, et enfin pantalon à cordelettes participent à parfaire un look casual tout en élégance. Pour les amateurs de tenues plus décontractées et sportswear, un sweat à capuche en coton mercerisé, une paire de baskets en cuir et un T-shirt à rayures parfaitement coupé sont également proposés.

Le noir, le rouge et le vert olive, couleurs dominantes de cette saison, se retrouvent également au sein du film de la campagne mettant en scène le Porsche Taycan. Présenter la nouvelle collection aux côtés d’une voiture électrique est un véritable hommage à l’esprit d’innovation de ces deux maisons emblématiques.