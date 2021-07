Une collection Save the Ocean pour Seiko et PADI

Une partie des bénéfices de la collection Seiko Prospex Save the Ocean viendra ainsi soutenir la Fondation PADI et la communauté des plongeurs qui travaille au signalement et à l’élimination des déchets marins. A cette occasion, Seiko présente sa nouvelle collection Save the Ocean, composée de deux montres étanches jusqu’à 200 mètres. Elles se distinguent par leur cadran d’un nouveau coloris bleuté inspiré de la banquise et sur lequel est représenté un motif d’empreintes de pingouins.

Avec cette collection composée de montres étanches jusqu’à 200 mètres de profondeur, idéal pour la plongée de loisirs, Seiko apporte tout son soutien à la PADI AWARE Foundation. Deux nouvelles montres rejoignent cette collection. Elles se distinguent par leur cadran d’un nouveau coloris bleuté inspiré de la banquise et sur lequel est représenté un motif d’empreintes de pingouins. Ce cadran est parcouru de larges index en Lumibrite pour une lecture optimale de l’heure lors des explorations sous-marines.

L’histoire des montres de plongée de Seiko a commencé en 1965 avec la première montre de plongée du Japon. Depuis lors, la marque a développé ses montres de plongée en réponse aux besoins des plongeurs professionnels, présentant de nombreux garde-temps de référence avec de réelles avancées en matière de sécurité, de fiabilité, de lisibilité et de facilité d’utilisation. Aujourd’hui, Seiko maintient fièrement la norme mondiale des montres de plongée, en préservant la tradition et en s’appuyant sur cinq décennies d’innovation à travers la collection Prospex.

Au coeur du programme « PADI AWARE Foundation Marine Debris » se trouve le plus grand mouvement de science citoyenne sous-marine et l’initiative de nettoyage connue sous le nom de « Dive Against Debris ».

Plus de 70 000 plongeurs ont contribué à la constitution de la base de données sous-marine la plus complète de la planète sur les débris sous-marins, qui est activement partagée avec les ONG, les gouvernements et les communautés locales afin de promouvoir le changement et d’élaborer des solutions de gestion des déchets à long terme. La manufacture Seiko est fière de parrainer le travail de la communauté mondiale des plongeurs PADI pour nettoyer et prévenir les débris marins et oeuvrer pour un milieu océanique plus propre et plus sain.