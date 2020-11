Une collection Reebok Assassin’s Creed Valhalla

Vous aimez les Vikings ? Ça tombe bien, Reebok lance une collection de chaussures et de vêtements aux couleurs de Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu vient de sortir le 10 novembre, mais vous pourrez donc aussi vous habiller façon viking de 2020 (vous savez, chez vous et confiné avec votre console, sauf pour vos six sorties footing par jour.Vous allez donc pouvoir vous offrir deux modèles de hoodies (64,95 €) des chaussettes assorties (eh oui, 14,95 €) et même une casquette (27,95 €).

Mais pas seulement ! Car Reebok oblige, vous pourrez aussi vous offrir trois modèles de sneaker Assassin’s Creed Valhalla. Une Zig Kinetica avec le symbole du corbeau Synin qui aide le héros Eivor tout au long de sa saga (119,95 €), et des Club C Revenge et Classic Leather Legacy moins chères (89,95 € la paire), en cuir blanc et touches vert et noir, ou grise gris avec un design très rétro-running, et le symbole du corbeau en relief sur le talon.