Une collection de montres Harry Potter signée Fossil

Découvrez Harry Potter x Fossil, une collection magique qui combine à merveille l’atmosphère accueillante, l’esprit d’aventure et les symboles emblématiques de l’École de magie et de sorcellerie de Poudlard.

La capsule, créée en partenariat avec Warner Bros Consumer Products, est composée de montres et de bijoux s’inspirant de la célèbre saga Harry Potter et du monde des sorciers inventé par J.K. Rowling ; sorcière, sorcier ou moldu, tout le monde trouvera son compte. L’envoûtante collection Harry Potter x Fossil en disponible en ligne.

Avec le symbole de Poudlard sur le cadran et son blason à l’arrière du boîtier, la montre Harry Potter x Fossil Heritage est destinée à tous ceux qui ont un jour espéré recevoir leur lettre. La montre est dotée d’un mouvement japonais de haute précision, d’un boîtier doré de 43 mm, d’un bracelet à trois maillons, d’une trotteuse en forme d’éclair et d’aiguilles brillant dans l’obscurité. Cette montre Heritage exclusive est fabriquée en quantité limitée et est vendue au prix de 519 €.



Fossil lance également quatre montres rendant chacune hommage à une maison de Poudlard. Incarnant l’esprit de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, le cadran de chaque montre est doté du blason de l’une des maisons de Poudlard (un lion, un blaireau, un corbeau ou un serpent) ainsi que de bracelets en nylon rayé de 20 mm aux couleurs emblématiques de chaque maison. Avec un boîtier de 40 mm et des touches dorées (Gryffondor), argentées (Serdaigle et Serpentard) et anthracite (Poufsouffle), chaque montre Harry Potter x Fossil est disponible au prix de 209 €.

