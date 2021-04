Une collection de casques et d’écouteurs Master & Dynamic pour le PSG

La marque de produits audio premium new-yorkaise Master & Dynamic collabore avec le Paris Saint-Germain, club de football à la réputation internationale, sur une collection de casques et d’écouteurs qui conjugue la nouvelle vision ambitieuse de l’équipe avec une qualité de son exceptionnelle.

« Master & Dynamic est en quête perpétuelle d’innovation, avec la volonté d’entraîner ses produits et sa qualité de son dans une nouvelle dimension. L’évolution constante du Paris Saint- Germain et son esprit avant-gardiste sont une source d’inspiration pour nous. C’est un honneur de travailler sur deux produits audio avec l’une des équipes les plus talentueuses et les plus motivées du monde », – Jonathan Levine, fondateur et CEO de Master & Dynamic

La collection futuriste a été créée en écho à la quatrième tenue de l’équipe. Inspirée de la Galaxie, cette dernière illustre la nouvelle dimension dans laquelle évolue le club. Le casque reprend le motif « Voie lactée » en rose (Hyper Pink) et violet (Psychic Purple). Quant aux écouteurs, dont le coloris Black Quartz Acetate rappelle l’espace, ils sont présentés dans un boîter violet (Purple Galaxy) en acier inoxydable.

“Qu’on l’écoute toute la journée ou pas, chez soi ou pendant le travail, la musique fait partie de notre quotidien. Aujourd’hui plus que jamais, le confort et la qualité de son offerts par les casques ou les écouteurs sont essentiels à notre expérience acoustique. Master & Dynamic a fait sa place dans le cercle très fermé des marques qui savent combiner la conception de l’objet (construction réfléchie et matériaux nobles) avec une qualité de son avancée qui nous rappelle l’évolution du DVD au Blu-ray !”, juge Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain.

La collection est composée du casque signature de Master & Dynamic, le MH40 Wireless, et des écouteurs MW07 PLUS True Wireless Earphones, à la pointe de la technologie. Le casque MH40 Wireless est doté de la technologie Bluetooth 5.0 et a été fabriqué à partir de matériaux premium tels que l’aluminium, la peau d’agneau et des toiles enduites. Les écouteurs MW07 PLUS True Wireless sont fabriqués à partir d’acétate travaillé à la main et logés dans un boîtier de charge hautement réfléchissant au revêtement en patine iridescente, qui leur offre une autonomie d’écoute de 40 heures. Par ailleurs, une platine MT900-PSG en édition très limitée sera commercialisée en exclusivité dans les boutiques PSG à Paris.

Les écouteurs « Black Quartz Acetate/Purple Galaxy Stainless Steel » et le casque « Black Metal/Hyper Pink and Psychic Purple Coated Canvas» seront disponibles sur MasterDynamic.com, MasterDynamic.co.uk, MasterDynamic.eu, et dans les boutiques ainsi que la boutique en ligne du Paris Saint-Germain à partir du 18 février. Ils seront commercialisés aux prix de 299 € et 249 € respectivement.