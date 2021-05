Une collection Champion Athleticwear signée Casetify

La marque d’accessoires hi-tech lifestyle Casetify vient d’annoncer aujourd’hui sa première collaboration avec Champion Athleticwear. La collection en édition limitée s’inspire de l’héritage collégial et universitaire de Champion, donnant aux accessoires emblématiques de Casetify un look frais et sportif.

À cette occassion, la marque a imaginé une coque avec le dos en cotton reprenant le mythique sweatshirt Reverse Weave de Champion. Cette nouvelle coque fait partie de la célébration du 10e anniversaire de Casetify qui se déroulera tout au long de l’année 2021 et qui comprendra de nouveaux produits s’inspirant de ses partenaires.

Les autres coques de la collection mixent les design mauson à l’ADN de Champion, avec notamment une coque en style stickers logo-mania, ou encore grâce aux surfaces réfléchissantes.



La collection comprend également la nouvelle gourde lancée récemment. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une osilation sous vide à double paroi qui permet de garder ses boissons à température.

La collection CASETiFY x Champion sera disponible le 21 mai prochain sur casetify.com/champion.