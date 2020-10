Une collection capsule FILA sur Animal Crossing : New Horizons

FILA annonce son partenariat avec Nook Street Market, le célèbre compte mode du jeu video Animal Crossing. En collaboration avec l’agence de création DDB Düsseldorf GmbH, trois looks emblématiques de la marque vont être proposés sur Animal Crossing : New Horizons. La mini capsule de cinq pièces se compose d’un sweat à capuche, d’un sweat-shirt, d’un t-shirt et de deux chapeaux arborant le logo signature de FILA en rouge, blanc, bleu et noir.

FILA s’est associée au trio de créateurs new-yorkais Vivian Loh, Fernanda Ly et Michelle Yue, qui gèrent le compte Instagram @Nookstreetmarket, pour recréer certains looks iconiques. ”FILA est ravie de collaborer avec Nook Street Market sur cette opportunité pour Animal Crossing: New Horizons, car nous savions que leur public partage des intérêts similaires “, a déclaré un porte-parole de FILA. “C’était l’occasion idéale pour notre marque de proposer pour la toute première fois du streetwear sur un jeu devenu phénomène mondial.” Les utilisateurs pourront acheter la plupart des pièces de la mini collection capsule via des publications Instagram.