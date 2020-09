Une collection 66 Supply signée Vans

Vans lance sa collection 66 Supply, associant chaussures et vêtements polyvalents pour hommes et femmes. Cette collection capsule propose des pièces de base, aux palettes de couleurs sobres, y compris le vétiver et la feuille de vigne avec des accents de chrome jaune sur une gamme de pièces utilitaires accentuant coupes surdimensionnées, poches cargo et détails de sangles.

La base de l’assortiment pour hommes commence avec la 66 Supply UltraRange Exo Hi MTE monochromatique pour l’explorateur urbain. La technologie MTE tous temps comprend une tige traitée contre les intempéries, une solution de rétention de chaleur et une doublure de pied chaude pour en faire une option parfaite pour l’exploration par temps froid. Le point central de la collection de vêtements pour hommes est le manteau Drill Chore,vec des poches à fermeture à pression et des détails de couleur, ainsi que le pantalon 66 Supply Fleece qui associe une ceinture élastique dissimulée à la taille et des poches cargo en nylon contrastant. Le look masculin est complété avec le 66 Supply LS qui est disponible dans un coloris citron chrome audacieux avec des logos graphiques sur la poitrine et le dos.

La collection pour femmes comprend le 66 Supply Long Anorak MTE, une veste 100% nylon avec revêtement DWR et capuche avec cordons élastiques pour dessiner la taille. L’anorak peut être associé au body 66 Supply, à manches longues à col montant avec fermeture à pression et impression de détails sérigraphiés sur la poitrine, ainsi qu’au pantalon de survêtement 66 Supply. Le look féminin est complété par le sac à dos 66 Supply à plusieurs compartiments et un bonnet côtelé.