Une collab’ Zero Motorcycles / Pando Moto en édition limitée

Zero Motorcycles, leader mondial des motos et des groupes motopropulseurs électriques et Pando Moto, fabricant de vêtements de protection stylés et d’accessoires pour la moto, dévoilent en ce début d’année une collab’ textile en édition limitée. Cette mini-collection taillée pour les motards urbains et exclusive au marché Européen est composée de trois pièces lifestyle : un tee-shirt, un sweatshirt ainsi qu’un hoodie. Son design révèle un imprimé dessiné conjointement par les deux marques ainsi qu’un logo commun sur l’avant des pièces. Cette collab’ en édition limitée est disponible sur le site internet de Pando Moto en attendant d’être en vente chez un certain nombre de concessionnaires Zero Motorcycles dans toute l’Europe.