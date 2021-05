Une collab’ PSG / Prince Estate, et un vynile exclusif

Le club parisien rend hommage au « Prince du Parc » en lançant un vinyle exclusif 45 tours en édition limitée, sorti en collaboration avec Warner Records. Le vinyle présente les chansons de Prince à succès « Partyman», initialement publiées sur la bande originale du film Batman en 1989, et une version live inédite de la chanson «Cool», issue de la dernière performance live de Prince à Paris au Zénith le 1er juin 2014.

Le Paris Saint-Germain s’est associé aux créatrices qui ont accompagnées l’artiste pendant ses cinq dernières années, Cathy Robinson et Lori Marcuz du studio torontois Call & Response, pour développer une capsule mode haut de gamme qui honore le statut de Prince en tant qu’icône de style incomparable. La collection comprend le 4e maillot du PSG 2020-21 orné du symbole caractéristique de Prince aux cotés de superpositions en cuir doré et métallique cousus à la main; un t-shirt violet en maille de viscose teint à la main; un ensemble jogging en néoprène multicouches à motifs cousus; un sweat à capuche en cuir italien de première qualité avec le symbole de Prince brodé et la doublure en soie violette teinte à la main; et un chapeau seau en cuir italien avec motif croco.

Ces pièces ont été fabriquées à la main à Toronto et mixent des éléments de design, des matériaux et un art qui sont emblématiques des vêtements que Prince portait en 2011 et 2016. Le vinyle est en vente dès aujourd’hui par Drive au Megastore Paris Saint-Germain et sur psg.fr, les deux collections capsules en édition limitée seront disponibles au Megastore, à la boutique des Champs-Élysées et sur psg.fr dès le 24 mai.