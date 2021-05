Une collab Element x L’Amour Suprême

Element collabore une nouvelle fois avec l’artiste new-yorkais L’Amour Supreme et délivre une collection qui rend hommage à l’été mythique 1967, the Summer of Love. L’artiste revisite les affiches psychédéliques en y apportant sa vision futuriste des panthères, serpents, champignons hallucinogènes et autres références à la pop culture de l’époque.

Librement inspirés des BD et du tatouage des années 70, la collab se décline dans une gamme de t-shirts, sweat-shirts et skateboards aux couleurs vibrantes et aux imprimés fantastiques pour faire twister l’été. La collection Element x L’Amour Supreme est disponible en ligne sur elementbrand.fr et auprès d’une sélection de détaillants.

Element x L’Amour Supreme T-shirt, 35 € || Element x L’Amour Supreme Skateboard à l’unité, 65 € et 70 €

Element x L’Amour Supreme T-shirt, 35 € || Element x L’Amour Supreme Sweat-shirt 75 €