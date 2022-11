Une Classics Carrée Automatic pour Frédérique Constant

Lancée au début du siècle par la manufacture horlogère suisse Frédérique Constant, la Classics Carrée Automatic arrive, aujourd’hui, dans une nouvelle version.

Trois variations viennent resituer la collection dans son époque originelle, celles des folles années 20 d’où émergent une audace stylistique dont l’empreinte est toujours perceptible.

Parées d’un nouveau cadran animé par trois aiguilles/date, ces garde-temps en acier ou en or rose plaqué misent sur un style minimaliste.

Aujourd’hui, la Classics Carrée Automatic évolue de nouveau. Premier changement majeur : l’ouverture Heart Beat se referme, dissimulant le mouvement Swiss Made. Sur un nouveau cadran, les larges chiffres romains cèdent leur place à des index appliqués, doublés à midi. Intemporel, le style est beaucoup plus proche des canons esthétiques des années 20. À 6 h, on retrouve un guichet de date. Ce cadran est fermé par une minuterie de type « chemin de fer », typique des années 20 et du mouvement Art Déco qui les traverse.

Côté aiguilles, celles des heures et des minutes sont façonnées dans le style dauphine, une géométrie elle aussi caractéristique du siècle passé. Epurée, cette forme simple permet une parfaite lecture de l’heure en toutes circonstances grâce à deux facettes orientées selon deux angles divergents – de sorte qu’au moins l’un des deux capte toujours la lumière. L’ensemble se règle à 3 h par une couronne de type oignon, telle que l’on en trouvait sur la quasi-totalité des montres jusqu’à la moitié du siècle passé.

La nouvelle Classics Carrée Automatic est proposée en trois versions, toutes animées du calibre automatique FC-303 , visible par le fond saphir et bénéficiant d’une réserve de marche de 38 heures. La plus sobre et classique est livrée avec une boîte en acier présentant un cadran argenté rehaussé d’un bracelet cuir noir. Toujours en acier, la plus moderne affiche un cadran bleu assorti au bracelet, surpiqué de bleu. La plus chic et précieuse leur préfère une boîte en or rose plaqué que partagent index et aiguilles, sur bracelet marron.

Boîtier acier 995 € ; boîtier acier plaqué or rose 1 295 €