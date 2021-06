Une Citroën C3 édition limitée Saint James

Citroën et Saint James présente une édition limitée C3 Saint James, basée sur le niveau haut de gamme Shine du best-seller de la marque. Elle sera disponible à la commande en France dès le 1er juin et arrivera dans les points de vente Citroën après l’été.

Fort du succès d’une première expérience au Japon, les deux marques ont décidé de développer une nouvelle collaboration autour de la C3 en élargissant leur périmètre d’exploration à l’international. La série spéciale C3 Saint James sera disponible en France (dont DOM-TOM), au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi qu’au Japon pour son grand retour. La Citroën C3 est le best-seller de Citroën dans le monde. Berline polyvalente, symbole d’un achat « coup de coeur », la 3ème génération de Citroën C3 actuellement commercialisée possède de nombreux atouts qui ont su séduire plus d’un million de clients au niveau mondial depuis son lancement. Immédiatement reconnaissable, C3 c’est une attitude singulière, une signature graphique à part, une morphologie véritablement unique sur un marché très stéréotypé. Jouant sur des modelés pleins et des muscles plutôt que sur des lignes tendues, ainsi que des proportions équilibrées, la C3 est pleine d’énergie et prête à bondir. Berline au look moderne et protecteur, C3 se démarque avec une personnalité haute en couleurs et un confort inégalé.

Ce design unique, fortement personnalisable, en font un support extraordinaire pour deux marques qui revendiquent la volonté de proposer des produits qui facilitent le quotidien avec style et praticité. La C3 Saint James s’adresse à ceux de tous âges qui imaginent leur vie en mouvement, dans un état d’esprit optimiste, à l’affût des tendances, à la recherche de mode et de design.

Basée sur le niveau haut de gamme Shine, l’édition limitée Saint James est proposée avec un toit bi-ton (noir ou blanc), associé au Pack Color White. Pour satisfaire les goûts de chacun, C3 Saint James est disponible avec toutes les teintes de caisses de C3 (Rouge Elixir, Noir Perla Nera, Gris Acier, Gris Platinium et Blanc Banquise) à l’exception de la teinte Spring Blue. Elle est également équipée de jantes alliage 16’’ Hellix Diamantées pour renforcer son caractère.

La C3 Saint James s’identifie immédiatement par un sticker de toit, aux couleurs bleu, blanc, rouge signé Saint James. Ce dessin plein de caractère vient cercler la gélule de toit qui anime le pavillon et donne toute son identité au modèle. On retrouve également la signature de Saint James sous chaque rétroviseur via un badge sur plaque métallique exclusif, reprenant l’esprit des motifs bleu-blanc-rouge, associé au célèbre logo Saint James. L’édition limitée est également dotée d’un sticker de custode spécifique aux couleurs de la marque normande lui aussi assorti au sticker de toit. Tous ces détails subtils, inspirés de l’univers Saint James, soulignent la silhouette de C3.

À l’intérieur de cette édition limitée, C3 offre une ambiance spécifique Saint James, témoin du savoir-faire des deux marques. Elle offre à ses occupants le meilleur du confort à bord avec l’adoption des sièges Advanced Comfort qui proposent une confection spécifique pour une sensation de bien-être inégalée. Ces fauteuils sont 3habillés d’un garnissage gris. Un bandeau décoratif chevronné et étiqueté Saint James en partie supérieure vient souligner le dossier, ainsi qu’une surpiqûre rouge au-dessus de ce bandeau évoquant les bobines de laine et la rayure signature de la célèbre marinière et amenant de l’énergie à l’ensemble.

Un réel clin d’oeil mode est apporté par cette bande décorative que l’on pourrait retrouver sur les coudières des pulls normands. Cette édition limitée habille ses sièges de la tête aux pieds avec une surpiqûre blanche qui ressort sur la partie basse de l’assise et vient rappeler le contour des surtapis spécifiques Saint James. Surpiqûre blanche que l’on retrouve également sur la planche de bord, qui apporte, aux côtés des contours chromés du levier de vitesse, une touche de raffinement supplémentaire. Dans l’habitacle est également intégré au niveau du panneau de porte conducteur une sangle de porte décorative bleue et rouge avec son bouton pression Saint James ainsi que sous le levier de vitesse une plaque reprenant le logo Saint James, indissociable du Mont Saint-Michel.

Essence boîte manuelle : PureTech 110 S&S BVM6, 21600 €.

Essence boîte automatique : PureTech 110 S&S EAT6, 23000 €.