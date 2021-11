Une Cinebar signée Teufel pour un vrai son cinéma chez soi

Gros son et grand spectacle : Teufel sort l’artillerie lourde avec la barre de son CINEBAR ULTIMA : 380 watts RMS pour sonoriser une pièce jusqu’à 40 mètres carré, 110 cm de long et plus de 11 Kg sur la balance, la CINEBAR ULTIMA assume ses mensurations et délivre un gros son ample et généreux. Deux haut-parleurs pour les basses permettent d’utiliser si besoin la CINEBAR ULTIMA sans caisson. 4 autres haut-parleurs pour les mediums et les aigues assurent les détails et la qualité indispensable des voix lorsque l’on regarde un film. Enfin la bande son envahit l’espace grâce à la technologie exclusive Dynamore Ultra ® et à la compatibilité DTS et Dolby.



La CINEBAR ULTIMA se connecte à une TV 4K via le port HDMI, mais on peut aussi l’utiliser pour écouter de la musique en streaming via le Bluetooth avec aptX.

Pour contrôler la CINEBAR ULTIMA, Teufel est fournie avec une télécommande, mais c’est avec votre smartphone Android et iOS que tout devient possible grâce à l’application dédiée et gratuite. Pour encore plus de convivialité, la CINEBAR ULTIMA se contrôle aussi à la voix avec Alexa d’Amazon. Enfin, selon votre envie, il est possible de poser la CINEBAR ULTIMA sur un meuble TV ou bien de l’accrocher au mur grâce aux fixations fournies

La Teufel CINEBAR ULTIMA est disponible dès maintenant en noir ou en blanc au prix de 699 euros