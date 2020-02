une Casio G-Shock pour Bruce Lee (jaune, évidemment !)

G-SHOCK a dévoilé la nouvelle MRG-G2000BL, une édition limitée de la G-SHOCK MR-G, modèle emblématique de la marque de montres ultra résistantes, avec seulement 300 exemplaires disponibles dans le monde. Une collaboration unique avec la légendaire star du cinéma d’action, Bruce Lee, qui aurait fêté ses 80 ans cette année.



La nouvelle MRG-G2000BL est en hommage à Bruce Lee, inspirée de sa légendaire résistance physique et mentale qui continue encore de fasciner le public aujourd’hui.

Les couleurs noir et jaune utilisées respectivement pour le boîtier et le bracelet, rappellent le survêtement emblématique porté par Bruce Lee dans son dernier film. Les couleurs jaune et rouge font quant à elles référence au symbole du Jeet Kune Do, véritable philosophie des arts martiaux fondée par Lee et sont utilisées respectivement pour les indices et pour le logo MR-G ainsi que la trotteuse.



Ce modèle reflète toute la philosophie du Jeet Kune Do, ainsi que celle de son créateur Bruce Lee. Sur la lunette est gravée « N’avoir pas de voie comme voie, n’avoir pas de limite comme limite », Une phrase qui exprime le potentiel illimité du Jeet Kune Do. Le symbole est gravé au dos du boîtier avec cette même phrase écrite en chinois. La signature de Bruce Lee apparaît lorsque la montre affiche 3h, avec le caractère

chinois «龍»,ou dragon, surnom de Bruce Lee. Ces caractéristiques font de la MRG-G2000BL un modèle spécial, véritable hommage à Bruce Lee, dont l’esprit transcende les générations.

Le modèle est basé sur la MRG-G2000 de la série emblématique G-SHOCK MR-G, qui combine à la fois la force et la beauté de Bruce Lee, tout en offrant une technologie de pointe. La MRG-G2000BL est une édition ultra-limitée (300 pièces), fabriquée au Japon, à la main par des artisans horlogers. Elle possède un boîtier en titane, un verre saphir et un fonctionnement à l’énergie solaire. La montre est résistante aux chocs, aux vibrations, aux champs magnétiques.

G-SHOCK MRG-G2000BL

Edition limitée à 300 montres dans le monde Disponible uniquement au G-SHOCK Store