Une carte spéciale pour les tongs Havaianas vs. Fortnite

La marque brésilienne de tongs dévoile sa propre carte dans l’univers du jeu

pour célébrer le lancement de sa nouvelle collection.



Pour rendre l’expérience de ses fans encore plus immersive, Havaianas lance une collection exclusive aux couleurs du jeu mythique et sa propre carte au sein du jeu, la Havaianas Summer Island, développée par Alan “Shinohara” Garcia et Mateus “Derponce” Yoshitani, déjà célèbres pour leurs productions iconiques et leurs actions intelligentes dans le jeu.

“Tout a commencé avec l’idée de créer une île géante en forme de tong Havaianas, et de la séparer en trois scénarios pour refléter les caractéristiques des pays où les nouveaux modèles allaient être lancés.”, explique Alan Shinohara. “Je n’ai jamais été aussi satisfait de la conception d’une carte, ajoute Derponce. Le processus de création a été un pur plaisir. Au début, il n’y avait rien d’autre que de l’eau. Voir cette île géante prendre forme jour après jour a été un régal. Sans l’ombre d’un doute, c’est l’un des meilleurs projets de carte auxquels je n’ai participé.”

L’annonce de ce partenariat global et du lancement de la Havaianas Summer Island l’île a eu lieu simultanément dans le monde entier. “Nous voulions apporter une expérience totalement unique et différenciée à l’univers de Fortnite en entrant dans le jeu pour apporter de nouvelles narrations liées à la chasse au trésor et à l’ADN Havaianas. Seuls les fans du jeu appréhenderont pleinement l’experience “, explique Fefa Romano, CMO d’Alpargatas.

Les explorateurs virtuels souhaitant s’aventurer sur la Havaianas Summer Island pourront la débloquer grâce au code 6301-8935-3098, à partir du 30 avril.

La nouvelle ligne de tongs Havaianas vs. Fortnite propose 3 modèles unisexe et apporte de nouveaux graphismes incroyables reprenant les éléments les plus emblématiques du jeu tels que la pioche Unicorn Llama, transformée en jouet dans le monde réel et qui est l’un des emblème les plus célèbres du jeu ;

le Battle Bus, un moyen de transport que chaque joueur doit utiliser au début des matchs et qui l’emmène dans l’arène de Fortnite.

“L’industrie des jeux en ligne est la deuxième plus grande au monde dans le segment du divertissement. Havaianas est une marque qui communique avec ce public depuis un certain temps déjà, à travers d’autres partenariats de licence comme Naruto, Mario Bros, Minecraft et Star Wars. Nous pensons que, comme cela s’est passé avec ces autres partenariats, Havaianas Fortnite va connaître un grand succès”, conclut Fefa.