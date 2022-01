Une capsule Timberland aux couleurs du tigre

À l’occasion de la nouvelle année lunaire placée sous le signe du Tigre, Timberland rend

hommage au félin, symbole de puissance et de courage, avec une collection au motif

camouflage inspiré de la robe de l’animal. La marque a fait appel à la brillante lauréate 2020 du Redress Design Award, Ngoc Ha Thu Le, pour créer une capsule éco-conçue capable d’affronter les éléments.

Dans le but de soutenir une nouvelle génération de designers, Timberland est partenaire

depuis 2020 du prix Redress Design, le plus grand concours de design de mode durable au

monde. Le programme vise à former les créateurs de mode émergents du monde entier aux théories et techniques de conception durable afin de stimuler la croissance vers un système de mode circulaire. Chaque lauréat bénéficie d’un programme de mentorat chez Timberland et a l’opportunité de créer une capsule écoresponsable aux côtés des équipes de design et de développement durable de la marque. « Travailler avec Timberland pour concevoir cette collection a été un grand privilège. Malgré les nombreux défis posés par une pandémie mondiale, cette collaboration m’a beaucoup inspirée et apporté une connaissance inestimable du secteur. Ce projet m’a aidé à grandir en tant que designer et a réaffirmé mon engagement envers la durabilité dans la mode » déclare Ngoc Ha Thu Le.

Pour Year of the Tiger, Ngoc Ha Thu Le a puisé son inspiration dans l’esthétique fonctionnelle outdoor de Timberland pour l’associer à sa propre démarche de conception fondée sur le zéro déchet, l’upcycling, la déconstruction et la reconstruction. Composée de matières naturelles et recyclées, telles que le coton bio et le plastique, la capsule s’inscrit dans l’ambition de Timberland pour un impact positif sur l’environnement d’ici 2030. Le motif camouflage tigré a pour vocation de sensibiliser les consommateurs à la préservation du félin menacé d’extinction. Timberland poursuit sa quête d’éco-innovation pour inspirer et équiper les nouvelles générations afin de conquérir les grands espaces et continuer à faire avancer le monde.

La collection en édition limitée se traduit par une veste 3-en-1 imperméable au motif

camouflage tigré, la pièce maîtresse de la capsule. Confectionnée en polyester recyclé, cette pièce technique dispose de coutures soudées étanches pour offrir une protection optimale et d’un sac à dos intégré et amovible. La veste comporte une doublure isolante orange vif, dont l’emmanchure ouverte optimise la mobilité, en écho à la puissance et à l’agilité du tigre, félin pour lequel Ngoc Ha Thu Le voue une grande admiration. Ce camo animal se retrouve également sur un bombers unisexe réversible. Son intérieur en polaire est composé à 55% de polyester recyclé et permet une isolation efficace contre le froid. Son tissu extérieur est renforcé par un traitement déperlant durable, offrant une protection par tous les temps.

Veste réversible 3-en-1 Year of the Tiger, 650€

Bombers unisexe Year of the Tiger, 250€