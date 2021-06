Une capsule en édition limitée Jean-Michel Basquiat pour CASETiFY

CASETiFY vient d’annoncer sa nouvelle collection mettant en vedette l’art du visionnaire Jean-Michel Basquiat. Une sélection des oeuvres les plus connues de l’artiste tel que “Self Portrait”, “In Italian”, “Untitled (Thor)”, ou encore “Hollywood Africans” se retrouvent ainsi sur les “toiles” modernes de CASETiFY.

Inspirée par la mission permanente de CASETiFY qui consiste à favoriser l’expression personnelle et la créativité, la marque mondiale de lifestyle se tourne vers l’un des artistes les plus influents du 20ème siècle. À partir du 29 juin, la dernière génération d’amateurs d’art découvrira une nouvelle toile expérimentale, avec les oeuvres iconiques de Basquiat apparaissant sur une sélection d’accessoires technologiques de qualité supérieure, comprenant des étuis pour iPhones et AirPods, des chargeurs sans fil, stickers pour MacBooks et bracelets Apple Watches, vendus au détail entre 35 et 65 €.



De plus, la collection présente deux nouveaux types d’étuis : l’emblématique “Skull” de Basquiat imprimé sur le premier étui en toile de CASETiFY, conçu pour reproduire la texture originale de son oeuvre, et un nouvel étui métallique de couleur or, reprenant “Dextrose, 1982”. Les fans de la marque peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur la liste d’attente pour un accès exclusif le 29 juin sur www.casetify.com/basquiat