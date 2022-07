Une caméra Wi-Fi Solaire sans fil pour un été en sécurité

Bonne nouvelle pour écarter les cambrioleurs pendant les vacances sans se ruiner : Chacon étend sa gamme de vidéo sécurité de deux caméras WiFi sans-fil, sans abonnement, autonome avec panneau solaire pour surveiller tout votre extérieur. Des caméras à découvrir sur Chacon.com pour 159,90 euros

Marque leader sur le marché domotique appartenant au groupe français Cabasse Group, Chacon annonce la sortie commerciale de deux nouvelles caméras WiFi d’extérieur fonctionnant sur batterie solaire, l’IPCAM-BE03-PS & l’IPCAM-DM02, deux caméras qui peuvent s’installer à l’endroit que vous estimez le plus efficace pour surveiller votre maison, sans avoir à vous soucier du branchement électrique. Plus de confort, moins de manipulations pour recharger les batteries et des économies d’énergie à réaliser au quotidien !

IPCAM-DM02, une caméra grand angle avec une batterie en continu pour avoir toujours un oeil sur votre maison.

Rien n’échappera à cette nouvelle caméra dôme extérieur pour surveiller votre habitation. Parmi ses nombreux avantages, la possibilité de la placer où vous le souhaitez, au meilleur endroit de surveillance possible, que ce soit dans votre jardin, ou mur de votre maison, sans avoir à se soucier qu’il y ait une arrivée électrique pour l’alimenter.

Cette caméra de surveillance possède en effet une batterie lithium rechargeable intégrée de 13200 MAh, qui garantit une autonomie même la nuit ou par temps couvert. Grâce à son panneau solaire, la caméra est alimentée en continu, elle n’a donc pas besoin d’un branchement filaire pour être opérationnelle. Vous pouvez, par exemple l’installer dans un arbre pour couvrir la zone de votre choix, sans avoir à vous soucier du branchement ou changement de piles, ce qui vous permet en plus de faire de vraies économies d’énergie !

Caméra rotative fonctionnant sur 2 axes (en horizontal à 320° et à 90° en vertical), l’IPCAM-DM02 couvre un large champ de vision pour assurer la protection de la maison. Pas d’angle mort, vous gardez un oeil sur toute la maison en pivotant la caméra sur votre smartphone. Il est possible par exemple d’avoir une vue globale de son jardin quand les enfants y jouent, tout en préparant le repas. De plus, vous gardez une visibilité claire de la zone de surveillance de jour comme de nuit jusqu’à 25 mètres. Côté dissuasion, l’IPCAM-DM02 s’allume via 4 lumières flash qui se déclenchent lorsqu’un mouvement est détecté.

La sécurité de votre maison au bout de votre main : avec l’application gratuite My Chacon, accédez en direct via un simple clic sur le smartphone aux images de votre extérieur, ou à des vidéos enregistrées par la caméra WiFi. De plus, vous recevez des notifications en cas d’intrusion. Idéal pour ne rien rater de ce qui se passe chez vous, et toujours pratique, via le son bidirectionnel, de pouvoir répondre en audio ou que l’on soit, à un livreur par ex, pour lui demander de déposer un colis dans un endroit à l’abri des regards.