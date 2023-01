Une Breitling Navitimer en hommage au Jumbo Jet

Attention, montre collector ! Breitling présente une édition limitée au style vintage de sa Navitimern en hommage au Boeing 747.

Alors que Boeing s’apprête à mettre un terme à la production des puissants 747, Breitling lance une édition limitée de la Navitimer en hommage au légendaire avion de ligne qui a révolutionné le voyage aérien.

Il était surnommé la « Reine des airs ». Dès son premier tour de piste en 1969, le Boeing 747 était destiné à changer l’image du transport aérien. Composé de deux allées et deux ponts, le Jumbo Jet original pouvait transporter deux fois plus de passagers que le deuxième plus grand avion et voler plus de 5000 miles nautiques.

Le Boeing 747 a révolutionné l’aviation commerciale en rendant les vols long-courriers accessibles à une nouvelle génération de voyageurs. « Quel meilleur moyen de se remémorer un gros-por teur révolutionnaire qu’avec un chronographe de pilote révolutionnaire », explique Georges Kern, PDG de Breitling. « Le Boeing 747 a apporté de l’élégance jusque dans les airs, tout comme la Navitimer a apporté l’esprit de l’aviation aux amateurs de montres qui ont le sens du style. »



La Navitimer, créée par Breitling en 1952, a été conçue à l’origine pour l’association des propriétaires et pilotes d’avions (AOPA). Elle est devenue la véritable montre de pilote pendant l’âge d’or de l’aviation civile grâce à sa règle à calcul circulaire distinctive, capable d’effectuer des calculs en plein vol.

La nouvelle Navitimer Boeing 747 arbore le logo de l’AOPA à douze heures, symbole de son héritage en tant que chronographe de pilote. Les couleurs du cadran rappellent les teintes du Boeing 747 original, avec son cadran crème doté de sous-cadrans noirs, mais aussi sa règle à calcul rouge et blanc aux touches de bleu. Le nom de « Boeing 747 » est subtilement intégré à l’échelle intérieure de la règle à calcul. La montre est également équipée d’un calendrier à guichet de date intégré à six heures. Elle est présentée sur un bracelet en cuir d’alligator noir ou en métal à sept rangs.



Le fond de boîtier ouvert dévoile l’exceptionnel Calibre Manufacture Breitling 01. Ce mouvement offre une réserve de marche d’environ 70 heures et est garanti cinq ans. Le fond de boîtier porte les gravures « One of 747 » et « The Original Jumbo Jet », un hommage fort à l’avion qui, pendant plus d’un demi-siècle de service, a ouvert la voie des airs et changé notre manière de voyager. Le 1574e et dernier Boeing 747 sera livré cette année.