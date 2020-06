Une bouteille signée du graffiteur Bebar pour le rhum Havana Club

Après ses dernières collaborations avec les artistes Vald et Sopico, Havana Club poursuit son association à des artistes de la culture urbaine ; une manière de rendre hommage aux racines de la marque, née dans les rues de La Havane à Cuba.

La nouvelle bouteille d’Havana Club 3 ans en édition limitée est signée Bebar, artiste urbain aux multiples facettes. La collaboration naît au mois de janvier 2019 lors d’un voyage inspirant à La Havane à Cuba, pendant lequel Bebar découvre la ville et les artistes qui la créent. A la suite de ce voyage et de longues heures de travail avec sa maison de production d’art urbain Quai 36, la création que Bebar a imaginée pour Havana Club se dessine.

La bouteille retrace l’histoire de la marque et de Cuba dans un style abstrait composé de formes colorées, parmi lesquelles s’entremêlent les emblèmes de l’île : la Giraldilla, le daïquiri, la fleur nationale cubaine et des éléments du drapeau de La Havane.

Cette édition limitée est également l’occasion de mettre en avant le célèbre cocktail Frozen Daïquiri que l’on retrouve sur la bouteille. Bebar a donné vie une première fois à cette inspiration lors d’une performance graphique en live au Plaza Havana Club en septembre 2019.

Le rhum Havana Club 3 ans est l’un des plus renommés de tous les rhums blancs. Il apporte sa propre identité à tous les cocktails et est idéal pour la réalisation des mojitos et daïquiris, deux cocktails purement cubains. Il fait partie des rares rhums blancs à avoir été vieilli 3 ans.

Havana Club 3 ans résulte de l’assemblage d’eaux-de-vie de sucre de canne vieillies et aromatiques avec un distillat de sucre de canne extra léger. La sélection de rhums jeunes ainsi obtenue repose dans des fûts de chêne blanc, après quoi les Maestros Roneros choisissent les meilleurs fûts et assemblent le rhum de trois ans d’âge final, qui est de nouveau mis en repos avant d’être filtré et mis en bouteille.