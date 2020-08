Une Blancpain Bathyscaphe bleue en or Sedna

Le modèle Fifty Fathoms Bathyscaphe, réputé pour sa double fonction d’instrument de plongée et de garde-temps civil, se décline désormais dans une version associant un cadran et une lunette bleus à un boîtier en or Sedna.

L’histoire de la Fifty Fathoms remonte à 1953, lorsque Blancpain dévoile cette pièce qui deviendra la première montre de plongée professionnelle. Quelques années plus tard, Blancpain complète cet instrument de mesure du temps par le modèle Bathyscaphe dans le but de proposer une montre de plongée dont la taille serait adaptée à un port quotidien.

Rééditée en 2013 dans une version contemporaine pour célébrer le 60ème anniversaire de la Fifty Fathoms, la Bathyscaphe s’est depuis enrichie d’un large choix de modèles, aussi bien en termes de complications que de matériaux. Associant pour la première fois un cadran et une lunette bleus à un boîtier en or Sedna®, la nouvelle Bathyscaphe de Blancpain s’inscrit comme un complément élégant destiné à ravir les amateurs de sports nautiques et de belles montres au même titre que les plongeurs émérites.

Le bleu symbolise la passion et l’engagement de Blancpain pour le monde sous-marin. Cette couleur profonde exalte tous ses reflets et joue avec la lumière grâce à une finition de cadran soleillée. Les index rectangulaires et la minuterie constituée de points, réalisés en or et en Super-LumiNova®, confèrent au cadran une élégance et une parfaite lisibilité en toutes circonstances. Les aiguilles des heures et des minutes, également rectangulaires et recouvertes de Super-LumiNova®, évoquent les montres Bathyscaphe des années 1950. Elles sont complétées par une fine aiguille des secondes ainsi qu’un quantième à guichet.



Forgé en or Sedna – un alliage composé d’or, de cuivre et de palladium qui garantit une durabilité de l’or rose exceptionnelle –, le boîtier de 43 mm affiche des contours vifs et un fini satiné qui lui procurent une allure sportive et raffinée à la fois. La lunette tournante unidirectionnelle en or Sedna comporte un insert en céramique doté d’une échelle temporelle et d’index en Ceragold. Etanche à 300 mètres, la nouvelle Fifty Fathoms Bathyscaphe bat au rythme du calibre 1315. Né d’une longue quête de précision et de performances, ce mouvement automatique a été spécialement développé et produit par Blancpain pour équiper ses montres à vocation sportive. Ses trois barillets montés en série lui fournissent une autonomie de 5 jours tout en maintenant une énergie constante. Son balancier est pourvu d’un spiral en silicium qui assure une remarquable régularité de la fréquence d’oscillation ainsi qu’une imperméabilité aux champs magnétiques. Un fond saphir offre un accès visuel au mouvement, dévoilant toute la beauté d’une masse oscillante en or Sedna sablée, satinée et colimaçonnée, gravée du logo Blancpain, et de ponts colimaçonnés et anglés.