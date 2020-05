Une Apple Watch Pride Edition pour porter fièrement un arc-en-ciel au poignet

Portez votre montre connectée avec fierté. Le géant californien dirigé par Tim Cook célèbre le mois des fiertés LGBT outre-Atlantique, mais aussi à travers le monde, en vous proposant d’arborer au poignet le drapeau arc-en-ciel adopté jadis comme symbole du combat pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles.

Cette année, vous pouvez ainsi vous offrir utiliser le bracelet sport Apple Pride Edition, pour un arc-en-ciel directement sur votre poignet. Comme toujours, le souci du détail d’Apple est au rendez-vous : il est, affirme la société, « assemblé à la main à partir de bandes individuelles de fluoroélastomère coloré », qui sont « découpées à la machine et moulées par compression ensemble ». Ainsi, chaque bande est unique, reflétant ainsi la diversité de ceux qui les portent. Adoptez watchOS 6.2.5, et vous pouvez aller plus loin avec les nouvelles Watch faces Pride. Plutôt sport et Nike? Admirez l’effet subtil de l’arc-en-ciel, qui place soigneusement ses couleurs à l’intérieur des trous de la sangle.