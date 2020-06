Une Alpine pour les yeux…

Alpine, le constructeur français de bolides ce rêve, propose aussi désormais des lunettes en lien avec eux. Avec la société 15-1 Distribution, elle a créé Alpine Eyewear, dont la première édition reprend la teinte Bleu Alpine, symbole du constructeur. Cette toute première collection porte le nom de Première Edition, en référence à l’Alpine A110 Première Edition.

Ces optiques et solaires made in France vous permettent, déjà, de vous offrir une Alpine ! Leurs verres Airlis Stock sont résistants aux rayures et faciles à nettoyer, grâce aux traitements super-antistatique, hydrophobe et oléophobe.