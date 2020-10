Une 1460 Remastered pour Dr. Martens x Medicom Toy

C’est le 60e anniversaire de la 1460. Pour célébrer l’événement, Dr. Martens a invité 12 marques, designers et labels pour une série de collaborations exclusives. Et la dixième va plus loin que le modèle original. La collection pensée avec Medicom Toy inclus six figurines BE@RBRICKS exclusives représentant chacune une décennie,ainsi qu’une interprétation unique de la 1460. Célèbre pour leurs figurines BE@RBRICKS plébiscitées par les collectionneurs, la société japonaise Medicom Toy utilise ces mascottes devenues cultes comme support d’expression créatif contemporain. Ils se sont peu à peu emparés de l’univers de la mode.

Aujourd’hui, ils réinterprètent la bottine originale. Cette edition limitée est unique, et c’est une première. Imaginée en collaboration avec les créateurs du label Medicom Toy, il s’agit d’une de leurs rares collaborations n’incluant pas uniquement des figurines. Et ils font forte impression. Une empeigne entièrement gravée et un « @ » estampillé sur le côté donnent à la paire une touche subtile et instantanément reconnaissable pour les fans de Medicom Toy. Hommage à la signature BE@RBRICKS, la bottine inclus une doublure fleece et des lacets duveteux. Le logo iconique est apposé sur l’empeigne, entouré des emblématiques traits caractéristique de Dr. Martens.

En plus de la bottine, 6 figurines BE@RBRICKS sur-mesure ont été spécialement conçues pour l’occasion, s’inspirant d’une typologie de porteur par décennie. À commencer par celui des années 1960. Quand Dr. Martens a débuté, c’est avec la boule a zéro sur fond de musiqe ska. Le BE@RBRICK des années 70 est un punk – bruyant, effronté et prêt à bousuculer la norme. Le BE@RBRICK gothique des années 80 ne jure que par le cuir, les lacets et la résille, tandis que la version 90’s arbore le flanel et une attitude détachée : il incarne le mouvement grunge. Celui des années 2000, coloré et flamboyant, est une ode au mouvement Kawaii. Enfin, celui des années 2010 aime les carreaux, porte la barbe, et a découvert votre groupe préféré bien avant vous. Ensemble, ils rendent hommage aux contre-cultures alternatives qui ont fait de Dr. Martens la marque qu’elle est aujourd’hui.

Pour sécuriser un droit d’achat en amont du lancement de la collaboration le 31 octobre, Dr. Martens organise un tirage au sort qui départagera les personnes inscrites via le formulaire de participation dans le magasin Dr. Martens du Marais, 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004