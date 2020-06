Under Armour Sportsmask, un masque filtrant pour les fanas de fitness

Trouver un masque facial correspondant à votre équipement de fitness n’est pas une mince affaire. Bien sûr, vous pouvez façonner une visière de bricolage à partir d’un protège-tibias mis au rebut, mais cela est plus susceptible de protéger votre museau des fractures que des infections. Pour une protection sportive appropriée essayez le nouveau masque de sport Under Armour : imperméable et respirant, ce bouclier réutilisable est conçu pour empêcher la propagation de gouttelettes dangereuses sans inhiber votre inhalation. Un pont de nez moulable permet un ajustement plus ajusté que vos chaussettes préférées, tandis que le tissu filtrant à trois couches intègre du PROTX2, un traitement antimicrobien qui a démontré son efficacité face aux Covid-19 lors des premiers tests en laboratoire. Ce Sportsmask sea lancé fin juillet pour environ 30 euros.