Under Armour ajoute trois nouvelles paires à sa gamme de baskets à tracking

Porter des baskets connectées signifiait autrefois qu’un scélérat avait attaché vos lacets ensemble. Mais la gamme HOVR d’Under Armour est beaucoup plus utile que cela – et maintenant vous avez le choix entre trois nouvelles paires. La Machina 2, qui intègre une plaque de propulsion Pebax pour associer la vitesse d’une chaussure de course avec le confort d’une trainer au long cours, les Infinite 3, conçues pour vos courses plus longues, et les Sonic 4, qui associent amorti léger et réactivité

Elles peuvent toutes être connectées à l’application MapMyRun pour enregistrer votre distance, votre rythme, votre cadence et autres mesures à partir d’une puce embarquée – aucune montre connectée n’est requise. Les trois paires peuvent également désormais faire du coaching en temps réel pour vous aider à empêcher votre foulée de devenir complètement bancale à mi-parcours d’un 10 km. Elles vous proposent aussi des informations après la course sur l’angle de frappe du pied et le temps de contact avec le sol. Pas convaincu ? UA estime qu’elles peuvent vous faire courir 7% plus vite et 3% plus loin. Essayez donc de faire cela avec des lacets attachés ensemble.