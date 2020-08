Un trailer pour Doom Eternal The Ancient Gods, Épisode 1

À l’occasion de la présentation Gamescom Opening Night Live, Bethesda a dévoilé le prochain chapitre de DOOM Eternal. Intitulé The Ancient Gods, Épisode 1, il s’agit de la nouvelle extension solo du jeu dont la sortie est prévue pour le 20 octobre prochain.

Premier épisode d’une extension en deux parties, The Ancient Gods, Épisode 1 fera à nouveau incarner aux joueurs le DOOM Slayer et les enverra affronter un mal ancien éveillé suite à l’apparition d’un déséquilibre dans les cieux. Dans ce nouveau chapitre de l’histoire de DOOM Eternal, les joueurs devront tuer et massacrer de nouveaux démons redoutables dans des environnements encore jamais vus dans l’univers de DOOM.

The Ancient Gods, Épisode 1 sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs du Pass Year One de DOOM Eternal ou de la Deluxe Edition du jeu. Le Pass Year One inclut l’accès aux deux premiers DLC du jeu. Pour les joueurs ne possédant pas ce Pass, The Ancient Gods, Épisode 1 pourra être acheté individuellement : il n’est ainsi pas nécessaire de posséder DOOM Eternal pour pouvoir acheter et jouer à cette extension. De plus, The Ancient Gods, Épisode 1 comprend un accès gratuit au BATTLEMODE.

DOOM Eternal sera pour rappel disponible gratuitement à sa sortie sur Xbox Series X et PlayStation 5 pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur les consoles de génération actuelle. id Software travaille également à ce que DOOM Eternal soit rétrocompatible, lorsque ces nouvelles consoles seront disponibles.

Dans DOOM Eternal, les joueurs incarnent le DOOM Slayer, de retour sur Terre. La planète ayant été envahie par des puissances démoniaques, ils doivent déchaîner les enfers, découvrir les origines du Slayer et son but ultime. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal propose aux joueurs de prendre les commandes d’un DOOM Slayer impitoyable. Equipés d’un arsenal dévastateur pour venir à bout des démons, leur aventure les transporte jusqu’au cœur de mondes incroyables.

Le Pass Year One, comprenant l’accès aux deux premiers DLC, est disponible au prix public conseillé de 29,99 €. The Ancient Gods, Épisode 1 pourra être acheté séparément au prix public conseillé de 19,99 €.

DOOM Eternal est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.