Un t-shirt made in France en soutien aux Ukrainiens

La Gentle Factory se mobilise et crée un t-shirt en soutien aux Ukrainiens.

Face à l’actualité, la marque de vêtements Made In France se mobilise en faisant ce qu’elle sait faire de mieux : fabriquer des t-shirts et fédérer un écosystème autour d’elle. Un véritable message de paix universel !

En collaboration avec l’association franco-ukrainienne Idées sans frontières, La Gentle Factory agit pour soutenir les Ukrainiens. Pour cela, la marque lance un t-shirt à message fort, comme elle a l’habitude de faire. Au-delà de sa fabrication locale & responsable, ce t-shirt manifeste un soutien pacifiste et fait preuve de solidarité envers les Ukrainiens. « мир & Love » est le message qui y apparaît. мир signifie « paix » en ukrainien et en russe, un symbole d’union explicite et rempli d’espoir. Le modèle est déjà disponible sur le site de La Gentle Factory et proposé à différents prix, allant de 30 à 40€. Plus la somme est élevée, plus le don à l’association est important.

Une action soutenue par tout un écosystème Made In France

Pour que sa démarche solidaire soit encore plus percutante, La Gentle Factory a sollicité son écosystème : les premiers acteurs à soutenir cette initiative sont ses partenaires fabricants tels que le tricoteur, les teinturiers, le confectionneur et l’imprimeur. La marge du tee-shirt est entièrement reversée à Idées sans frontières. De ce fait, les participants du projet travaillent avec une marge blanche, c’est à dire sans recevoir de récompenses financières mais seulement en rentabilisant le coût de fabrication. Cela permet de maximiser les fonds collectés.

Aussi, plusieurs marques Made In France proches de La Gentle Factory s’y sont jointes en relayant l’information et en vendant le t-shirt à leur clientèle. Elles sont déjà plusieurs à s’engager : Belleville Manufacture, Les Hirondelles, Jaqk, Sac Citoyen, SPL!CE, Adresse Paris, Les Trois Tricoteurs, etc.