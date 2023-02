Un stylo Montblanc en hommage à la Ferrari Daytona SP3

Montblanc et Ferrari font équipe pour lancer une nouvelle pièce de collection créée en collaboration avec Ferrari Design.

Voilà un stylo qui rend hommage au nouveau modèle de la série Icona : la Ferrari Daytona SP3. Fruit de la collaboration entre les deux maisons orchestrée par Flavio Manzoni, directeur du design chez Ferrari, le Montblanc Ferrari Stilema SP3 Édition Limitée 599 s’appuie sur les codes du style caractéristiques de Ferrari pour créer un instrument d’écriture Montblanc à la forme inédite. Le Montblanc Ferrari Stilema SP3 rend hommage à tout ce qui fait l’ADN de la marque et distingue chaque voiture Ferrari – l’architecture, les proportions, les surfaces, les volumes et l’aérodynamisme. C’est ce qu’on appelle le stilema : un élément de design reconnaissable instantanément, qui révèle son identité et son créateur.

« Même si la fonction et la construction d’un stylo n’ont rien à voir avec celles d’une voiture, notre but était de créer un instrument d’écriture correspondant parfaitement à la philosophie et au langage de la marque au cheval cabré, avant même de révéler ses qualités techniques, explique Nicolas Baretzki, PDG de Montblanc. Avec Flavio, nous avons défini une nouvelle famille d’instruments d’écriture qui fusionne parfaitement les identités de Ferrari et de Montblanc, tout en repoussant les frontières du design et de l’innovation au sein de nos secteurs respectifs ».

« Nous avons relevé un défi passionnant : décliner pour un instrument d’écriture les proportions et la fluidité de la Daytona SP3, avec des lignes permettant d’associer parfaitement performance dynamique et vitesse exceptionnelle, sans sacrifier la qualité de l’expérience d’écriture, détaille Flavio Manzoni, directeur du design chez Ferrari. Nous avons été très attentifs à la fluidité de la forme mais aussi à la fonctionnalité, en accordant une grande importance à la sensation exceptionnelle que procure le fait de tenir entre les mains un stylo plume d’exception. Le débit d’encre est fluide, et le stylo est capable de suivre les mouvements rapides de l’écriture, pour que la main puisse aller aussi vite que les pensées ».

La série Icona est une des collections Ferrari les plus exclusives, qui propose une

réinterprétation du design intemporel des modèles Ferrari emblématiques, avec des

matériaux innovants et des technologie de pointe. La seconde voiture de cette série limitée Icona est la Daytona SP3, dont le nom évoque le triplé légendaire des 24 heures de Daytona en 1967, l’un des exploits les plus spectaculaires de toute l’histoire de Ferrari. La dernière Icona rend hommage aux prototypes qui ont donné à la marque sa réputation inégalée dans le domaine des voitures de sport.

Le stylo Montblanc Ferrari Stilema SP3 reproduit les lignes fluides de cette voiture en utilisant un matériau unique pour le corps et le capuchon : un titanium léger, rarement employé pour les instruments d’écriture Montblanc. L’angle du dôme du capuchon rappelle la façon dont l’avant de la Ferrari Daytona SP3 fend l’air, tandis que les lignes qui apparaissent sur la section et le corps rappellent les lames du pare-chocs, créant un jeu d’ombre et de lumière qui donne l’impression que les barres disparaissent.

L’aspect extérieur affiche visiblement la patte de la maison Ferrari, mais le « moteur » du stylo est clairement signé Montblanc. L’élément clé de la Ferrari Daytona SP3 est son moteur V12. Pour le stylo Montblanc Ferrari Stilema SP3, c’est une plume faite main en or blanc massif 18 carats (750/1000) avec un mécanisme de recharge dissimulé, alimenté par un autre type de carburant – l’encre. Confectionnée à la main par nos experts avec un processus nécessitant plus de 30 étapes, la plume Montblanc est le reflet d’un savoir-faire ancestral. Le nouveau mécanisme de recharge repositionné exprime quant à lui l’esprit innovant commun à Montblanc et Ferrari. Inspiré par la vision technique de Ferrari Design, le mécanisme de recharge du Montblanc Ferrari Stilema SP3 a été pensé d’une manière inédite dans le répertoire Montblanc, et s’associe parfaitement à la silhouette élégante de l’instrument d’écriture. Incarnant les lignes légères de la Ferrari Daytona SP3, ce mécanisme de recharge d’encre a été dissimulé sous une lame rouge semi-transparente insérée dans le corps en titane. Il faut retirer la lame pour révéler le mécanisme en or blanc massif qui caractérise cette

édition. Une fois le réservoir d’encre rempli et la lame remise en place, le Montblanc Ferrari Stilema SP3 est sur la ligne de départ, prêt à écrire. »

La plume en or blanc massif 18 carats (750/1000) est ornée d’une gravure SP3 originale, et on trouve également sur le capuchon une gravure au laser représentant le fameux cheval cambré de la marque Ferrari. L’emblème Montblanc qui coiffe comme toujours le sommet est lui aussi en or blanc massif 18 carats (750/1000). Tout comme la voiture qui a inspiré ce design original, cet instrument d’écriture est limité à 599 pièces dans le monde entier. Le Montblanc Ferrari Stilema SP3 est le second instrument d’écriture lancé en collaboration entre ces deux marques emblématiques du luxe, après la collection Montblanc Great Characters Enzo Ferrari, qui rend hommage au grand pionnier et fondateur visionnaire de la prestigieuse marque de voitures Ferrari.

Le Montblanc Ferrari Stilema SP3 est disponible sur demande spéciale et en quantité limitée.

