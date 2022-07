Un Sony ECM-G1 ultra-compact et auto-alimenté pour les vlogueurs

Cet été, Sony présente son nouveau micro-canon l’ECM-G1, ultra léger et compact, auto-alimenté, pour un son de qualité exemplaire, partout et à tout moment. Ce nouveau ECM-G1 sera disponible en août 2022 pour 170 €.

Garant d’un son clair et précis, l’ECM-G1 dispose d’une capsule réceptrice frontale de grand diamètre (environ 14,6 mm), qui assure une capture optimale du son tout en minimisant les bruits ambiants, améliorant ainsi la qualité audio des vidéos. Cet ECM-G1 est le micro idéal pour vloguer : il enregistre les voix clairement, dispose d’une bonnette coupe-vent pour réduire les effets de souffle lors de l’enregistrement en extérieur et sa structure est dotée d’amortisseurs afin de supprimer les bruits de vibrations en provenance du boîtier. Lors de l’utilisation connecté via le Mi Shoe (griffe Multi Interface) sur un boîtier Sony, il est auto-alimenté et fonctionne sans câbles, limitant les effets parasites pouvant provenir des câbles.

Même en filmant en intérieur, l’ECM-G1 limite efficacement les échos et la réverbération des voix sur les murs, afin de saisir clairement les conversations. L’ECM-G1 est extrêmement léger, avec seulement 34 g, et très compact (L 28 mm x H 50,8 mm x P 48,5 mm), ce qui permet de l’utiliser n’importe où et à tout moment. Enfin, un câble d’enregistrement audio jack 3,5 mm est aussi fourni, pour plus de polyvalence. La sortie jack 3,5 mm du micro est compatible avec une large gamme de produits tels que des appareils photo et des smartphones disposant d’une entrée micro, permettant aux utilisateurs de profiter d’une flexibilité absolue, quels que soient leurs besoins captation vidéo.