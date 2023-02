Un set Lego Icons démentiel récrée Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe

LEGO, en partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, a dévoilé le très set LEGO Icons – Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe, inspiré des adaptations cinématographiques multi-récompensées. Cette reproduction particulièrement détaillée de 6167 briques présente la forteresse elfique emblématique de la Terre du Milieu et est accompagnée de 15 minifigurines.

Abritant la maison d’Elrond, Fondcombe est un lieu clé de la Terre du Milieu et des événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux : c’est là que la Communauté a été formée et que la quête pour détruire l’Anneau Unique a commencé.

L’ensemble LEGO Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe inclut de nombreux éléments chers aux fans de l’univers et de clins d’œil. Il se divise en trois sections. La première section comprend :

o Le Conseil d’Elrond : avec des chaises en demi-cercle pour le conseil, le socle sur lequel l’anneau est montré pour la première fois et où la Communauté discute de la façon de le détruire.

o La chambre de Frodon – avec un bureau et un coffre où le jeune hobbit reprend des forces après avoir été sauvé par Arwen des mains des Nazgûl, avant d’être réuni avec Bilbon.

o Le bureau d’Elrond – avec des peintures célèbres de l’histoire de la Terre du Milieu.

La deuxième section comprend une tour elfique – avec cinq statues d’elfes guerriers anonymes célèbres. La section trois, se compose d’un kiosque, une rivière et un pont – pour recréer la scène où la Communauté quitte Fondcombe.

L’ensemble est peuplé de 15 minifigurines, dont les neuf membres de la Communauté : Gandalf le Gris, les quatre hobbits (Frodon Sacquet, Samsagace Gamegie, Meriadoc “Merry” Brandebouc et Peregrin “Pippin” Touque), Legolas, Gimli, Boromir et Aragorn. Ils sont rejoints par les figurines d’Elrond, Arwen, Bilbon Sacquet, ainsi que d’autres elfes et un nain (Gloin).

Les fans de construction LEGO et du Seigneur des Anneaux y trouveront également plusieurs éléments LEGO inédits dans l’univers de la Terre du Milieu, notamment : L’épée de Bilbo, Dard ; les éclats brisés de Narsil, l’épée d’Aragorn ; l’épée de Boromir ; ainsi que de nombreuses haches naines et lames elfiques, afin de s’assurer que la Communauté est bien armée pour sa quête à venir.



Le designer LEGO, Mike Psaiki, a déclaré : “Nous savons que beaucoup de nos fans attendaient une construction comme celle-ci depuis longtemps – mais un set LEGO Le Seigneur des Anneaux n’est jamais en retard, il arrive précisément au moment voulu ! Il était important pour nous de créer quelque chose de vraiment spécial avec cette reproduction de Fondcombe.”



“Nous voulions ajouter autant de détails que possible et proposer une expérience passionnante tout au long de la construction, pour ravir tous les fans qui recréeront les scènes de l’histoire, ou exposeront fièrement la maison d’Elrond chez eux. Nous sommes très satisfaits du résultat final et de la façon dont nous avons donné vie à Fondcombe sous forme de briques”.

Le set LEGO Icons – Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe est disponible au prix de vente conseillé de 499,99€. Il sera proposé en exclusivité pour les membres du programme LEGO VIP du 5 au 7 mars 2023, accompagné d’une boîte gratuite Frodon et Golum LEGO Brickheadz (40630). Il sera disponible dans les magasins LEGO et sur www.LEGO.com/LOTR à partir du 8 mars 2023.





Set LEGO Icons – Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe – 6167 briques – 499,99 €