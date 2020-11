Un scooter électrique Unu pour affronter la ville

Pour les urbains engagés, le Unu se recharge sur n’importe quelle prise de courant, avec une autonomie pouvant aller jusqu’à six jours. Prêtez votre scooter à n’importe qui n’importe quand via l’appli sans avoir à donner les clés en main propre. Recevez une notification dès que votre scooter est déplacé. Toujours géolocalisé, vous le retrouverez partout.

Le scooter Unu peut désormais être commandé en ligne (sur le site unumotors.com/fr) en trois motorisations et sept couleurs à partir de 2.799 €. Le premier lot de production dans la couleur noir mat sera livré, aux clients faisant partie du groupe des pré-commandes, dès le mois d’octobre.

Au cours des prochains mois, les nouveaux clients et les clients existants auront la possibilité de tester le nouveau scooter Unu, lors de conduites d’essai organisées localement à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille (pour ce qui est du marché français), par des ambassadeurs de la marque appelés “pionniers”. Le lancement de l’application mobile Unu aura lieu au printemps/été 2021. La connectivité du scooter déploiera alors tout son potentiel. Sont prévues des fonctions intelligentes telles que la navigation, la protection antivol et le partage de clés numériques qui seront activées automatiquement par des mises à jour régulières.