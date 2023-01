Un Samsung Galaxy Unpacked confirmé pour le 1er février : à quoi s’attendre ?

Attendez-vous à la nouvelle gamme Galaxy S23, plus potentiellement la Tab S9 et de nouveaux écouteurs.

Après un début 2023 chargé, la saison technologique suit son cours. Dans la foulée des lancements du CES, Samsung organise son nouvel événement Galaxy Unpacked en février. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que Samsung a accidentellement révélé la date plus tôt cette semaine. Oops. Néanmoins, les fans de Galaxy auront plein de nouveautés à découvrir.

L’événement Galaxy Unpacked n’est plus qu’à quelques semaines et aura bien lieu le 1er février. Nous nous attendons à ce que de nouveaux smartphones rejoignent la gamme Galaxy, ainsi que potentiellement quelques surprises. Lisez la suite pour savoir comment vous connecter à l’événement et à quoi vous attendre.

Pour la première fois en trois ans, il s’agira d’un lancement physique – qui aura lieu à San Francisco. Heureusement, Samsung diffuse également directement l’événement en direct. Vous pouvez donc le suivre sur le site Web de la marque, sur YouTube ou directement en dessous du flux que nous ajouterons lors de sa mise en ligne.

Bien que rien n’ait été confirmée, ces types d’événements durent généralement environ une heure à une heure et demie. Le moment idéal pour surveiller votre infusion de l’après-midi. Bien sûr, nous serons là pour vous apporter toutes les dernières nouvelles de l’événement. Nous aurons une couverture de tous les nouveaux appareils, et vous ne voulez pas le manquer.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

Au gré des rumeurs, nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre de Galaxy Unpacked. Il y aura presque certainement trois nouveaux appareils dans la gamme Galaxy S23. De plus, nous pourrions voir de nouveaux Galaxy Buds ou le futur Tab S9.

Si nous recherchons des indices dans l’invitation à l’événement, les trois projecteurs pourraient signifier uniquement trois appareils… ou trois catégories de produits.Voici ce que nous attendons du Galaxy S23. Spécifications, prix et rumeurs de date de sortie

Pour essayer de résumer, nous nous attendons à des changements à tous les niveaux pour ce smartphone. Il semble que le Galaxy S23 abandonnera le propre chipset Exynos de Samsung au profit du dernier Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Nous nous attendons également à de grandes mises à niveau des capteurs de caméra, des batteries plus grandes et potentiellement même de nouvelles couleurs. Et, bien que ce soit un peu un joker, nous ne serions pas surpris de voir la nouvelle technologie satellite de Snapdragon faire son chemin vers le produit phare avant le lancement de la fonctionnalité plus tard cette année. La charge sans fil Qi2 récemment annoncée n’est pas encore tout à fait prête, alors ne vous attendez pas à ce que l’homologue du MagSafe fasse ses débuts ici.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup entendu parler des nouveaux Galaxy Buds, nous voyons souvent des mises à jour parallèlement à la nouvelle gamme de smartphones Galaxy. Cependant, il se peut qu’il s’agisse d’une nouvelle couleur, alors ne soyez pas trop excité. Si nous repensons à l’événement de l’année dernière, nous nous attendons à voir la Tab S9 faire ses débuts – cependant, les choses se sont tues à ce sujet plus récemment. Heureusement, il n’y a pas longtemps à attendre !