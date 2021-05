Un sac à dos Osprey Talon Ghost en édition limitée

Pour ce printemps, la marque créée il y a plus de 40 ans en Californie revient avec une édition limitée de son célèbre modèle Talon. Vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, ce sac iconique est la base et la matrice de tous ses sacs. Ce Talon Ghost est une édition limitée à 200 exemplaires aussi technique que design. Pratique pour un usage quotidien grâce à sa poche pour ordinateur, son porte casque, il sera également très à l‘aise pour les week-ends en montagne à la recherche de l’air pur.

Équipé d’un panneau arrière AirScape parmi les plus performants, fabriqué en nylon robic Bluesign haute ténacité recyclé et avec revêtement sans PFC résistant aux intempéries. Il incarne l’évolution technologique de la 5e génération de l’emblématique gamme de sacs à dos Talon, mis à l’épreuve régulièrement par les athlètes amis de la marque.

Le panneau arrière AirScape est un système dorsal doté d’un panneau arrière de première qualité, moulé par injection, modelé pour épouser la courbe de la colonne vertébrale et conçu pour fournir une grande flexibilité, soutenir les lombaires et contribuer à la stabilité. Sa mousse EVA nervurée haut de gamme apporte confort, circulation de l’air et aération.

En plus de sa pochette pour ordinateur portable et son porte-casque LidLock, il possède également deux poches latérales en mèche extensible et des poches de rangement sur la ceinture de hanche. Coté rando, il propose une attache pour bâtons, une poche avec un tissus spécifique pour les lunettes, un système d’attache pour les poches à eau. Conçu pour faire face à la nature sauvage, il est tout aussi performant en milieu urbain.

Cette édition limitée à 200 pièces est disponible sur ospreyeurope.com