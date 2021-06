Un robot connecté i-Genimix pour Thomson

Thomson vous présente sa toute dernière innovation, le i-Genimix, le robot culinaire connecté ultra compact et le mieux équipé du marché, à un tarif accessible.



Conçu pour vous faciliter la vie et vous permettre un gain précieux de place, il est aussi le seul robot à proposer 500 recettes préprogrammées avec un bonus de 10 nouvelles recettes gratuites à télécharger chaque mois, grâce à sa connexion WiFi intégrée. Simple et pratique, il remplace à lui seul quasiment tous les autres appareils nécessaires en cuisine.

Doté de nombreuses fonctionnalités, le i-Genimix est aussi très simple à utiliser. Il vous propose 8 programmes automatiques pour une cuisine facile et gourmande : mijoter, battre, hacher, mélanger, moudre, émulsionner, mixer, pétrir, raper des légumes, saisir et cuire à la vapeur.

Bien pratiques, sa balance intégrée permet de doser avec précision les ingrédients directement dans son grand bol et son couvercle transparent de garder un œil sur l’évolution de vos recettes. Le système de chauffe intégré assure une cuisson parfaite grâce à un contrôle précis de la température (ajustable de 37 à 120 degrés). Cerise sur le gâteau, il propose également une râpe à légumes. Équipé d’un bol d’une capacité XXL de 4,5 litres dont une contenance utile de 3 litres, il permet de cuisiner pour toute la famille.

Laissez-vous guider par son écran couleur tactile de 7 pouces et accédez intuitivement aux 500 recettes programmées, aux 8 programmes automatiques ou au mode manuel. Faites votre choix en fonction des ingrédients qu’il reste dans votre réfrigérateur, ou du type de plat que vous souhaitez préparer. Suivez les consignes pour ajouter les aliments, le i-Genimix s’occupe du reste ! Bien entendu, pour les cuisiniers expérimentés, il est possible de créer ses propres recettes en optant pour le mode manuel.

De l’entrée au dessert, 500 recettes faciles à réaliser, imaginées par un Chef Français et inspirées des Cuisines française et du monde, pour une cuisine familiale goûteuse, authentique, équilibrée et variée. Régalez petits et grands en toutes occasions.

Thomson i-Genimix, 359 euros, en exclusivité chez Carrefour