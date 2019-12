Un réveillon hors des sentiers battus avec AirBnB

Quel est le Top 10 des destinations émergentes pour les voyageurs Français, en France et dans le monde ? Personne n’est mieux placé que AirBnB pour le dire.

Cette année, ce seront près de 4.5 millions de personnes qui voyageront à travers le monde avec Airbnb pour se retrouver et célébrer ensemble l’événement, soit deux fois plus qu’il y a trois ans. Pour entamer cette nouvelle décennie, oubliez la foule à Times Square, sur les Champs-Elysées ou aux abords de l’Opéra de Sydney, nul besoin de partir au bout du monde : on peut retrouver près de chez soi le goût de l’aventure et le plaisir des rencontres.

Ainsi les tendances pour ce Nouvel An révèlent que près de deux tiers des voyageurs Français séjourneront dans l’Hexagone avec Airbnb sur cette période. Carton plein pour la montagne, avec une belle représentation de tous les massifs, des Alpes aux Pyrénées en passant par les Vosges :

1. Le Mont-Dore, Auvergne-Rhône-Alpes (123%)

2. Saint-Lary-Soulan, Occitanie (83%)

3. Villard-de-Lans, Auvergne-Rhône-Alpes (80%)

4. Bagneres-de-Bigorre, Occitanie (79%)

5. Vannes, Bretagne (78%)

6. Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (73%)

7. Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes (73%)

8. Saint-Nazaire, Pays de la Loire (63%)

9. Saint-Gervais-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes (58%)

10. Gerardmer, Grand Est (57%)