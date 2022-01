Un reportage inédit à ne pas rater sur « Le livre de Boba Fett »

La nouvelle série originale de Lucasfilm lancée hier en exclusivité sur Disney+. Les réalisateurs Dave Filoni et Robert Rodriguez vous invitent à découvrir Being Boba Fett, un reportage inédit offrant un regard exclusif sur le personnage de Boba Fett et sur ce que son interprète, Temuera Morrison, apporte au rôle du mystérieux chasseur de primes.

La nouvelle série Le Livre de Boba Fett relate les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba the Hutt et son syndicat du crime…

Co-produite par John Bartnicki (LE ROI LION) et John Hampian, la série « Le Livre de Boba Fett » a pour interprètes principales Temuera Morrison (STAR WARS : L’ATTAQUE DES CLONES) et Ming-Na Wen (la série « Marvel : Les agents du SHIELD »). Jon Favreau (IRON MAN 2), Dave Filoni (la série « The Mandalorian »), Robert Rodriguez (100 YEARS), Kathleen Kennedy (STAR WARS : LE REVEIL DE LA FORCE), Colin Wilson (AVATAR), Karen Gilchrist (LE LIVRE DE LA JUNGLE) et Carrie Beck (la série « Star Wars Rebels ») en sont les producteurs délégués.