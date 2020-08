Un quatuor de golfeurs pour PGA TOUR 2K21

Justin Thomas, Schoolboy Q, The Miz et le méchant préféré de tous les joueurs de golf forment un quatuor idéal pour PGA TOUR 2K21, disponible le 21 août prochain. Un groupe improbable de golfeurs célèbres pour montrer que le golf est à la portée de tous.

2K dévoile d’ailleurs la vidéo de lancement de PGA TOUR 2K21 et son groupe unique d’éminents aficionados de golf réunis à distance pour une partie de golf dans le respect des règles de distanciation. Composée de Justin Thomas, l’athlète sur la jaquette de PGA TOUR 2K21 et joueur professionnel le mieux classé dans le PGA TOUR, Schoolboy Q, artiste hip-hop et Mike “The Miz” Mizanin, WWE Superstar et personnalité de TV réalité, la petite équipe est rejointe par un partenaire improbable : l’acteur légendaire Christopher McDonald qui vient compléter ce quatuor.

Alors que Justin Thomas, Q et The Miz nous partagent leur savoir-faire acquis sur les parcours virtuels, dans une atmosphère cool et détendue, Christopher McDonald a du mal à rivaliser, jetant son club de golf, avant de jurer de se venger.

www.PGATOUR2K21.com