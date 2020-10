Un Polaroid exclusif pour la Saison 2 de the Mandalorian

La saison 2 de la série Star Wars de Disney+, The Mandalorian débarque ce vendredi 30 octobre. Les fans du monde entier peuvent désormais ajouter à leur collection, la caméra exclusive et les films instantanés inspirés de L’Enfant, de Polaroid, en collaboration avec Lucasfilm.

La gamme collector en édition spéciale comprend l’appareil photo instantané Polaroid Now Mandalorian et les films couleurs Polaroid i-Type Mandalorian mettant en scène l’Enfant. Avec ses couleurs et ses matériaux inspirés de l’armure des Mandaloriens, l’édition spéciale de l’appareil photo Polaroid Now rappelle l’acier du Beskar, orné des détails du design du personnage principal. L’appareil photo Now est également doté de la toute dernière technologie analogique avec autofocus, double exposition, retardateur et flash dynamique.

Associés au Polaroid Now The Mandalorian, les films i-Type inspirés par l’Enfant proposent huit couleurs de photographies dans son édition limitée de cadres. Il y a 12 cadres à collectionner au total. Chaque image présente des tons irisés sépia, violet ou vert, ornés de caractères et de symboles de la série.

Découvrez la collection complète de Polaroid en édition limitée, de l’appareil photo The Mandalorian Polaroid Now aux douze modèles de cadres photo en passant par les huit modèles exclusifs de diapositives foncées.

The Mandalorian Polaroid Now i-Type Instant Camera, 139,99 €

The Mandalorian Polaroid i-Type Color Film, 17,99 €