Un pack Wiko pour un été jamais à plat

Pour profiter pleinement de moments de détente tout au long de l’été, Wiko propose un pack autonomie incluant le dernier smartphone PowerU30 et les écouteurs de poche WiBUDS Pocket.

Le Power U30 est équipé d’une batterie 6000 mAh longue durée, assurant une autonomie record de quatre jours avec une seule charge, avec une capacité de charge rapide de 15W.Les écouteurs WiBUDS Pocket offrent quant à eux jusqu’à 16 heures d’autonomie avec un son de qualité.

Le Power U30 possède un écran 6,8’’ HD+ avec un verre «Panda» résistant maximisant l’espace de l’écran, une capacité de stockage de 128 Go, extensible par MicroSD jusqu’à 256 Go, un processeur MediaTek Helio G35et 4 Go de RAM.

Les WiBUDS Pocket assurent une autonomie de 3 heures d’écoute en une seule charge. Pour ne jamais se retrouver à cours de batterie, le boîtier de chargement offre 4 charges supplémentaires pour une autonomie totale allant jusqu’à 16 h. D’une excellente qualité sonore, particulièrement légers (4 g chacun) et s’adaptant parfaitement à l’oreille pour un confort optimal. Compatibles avec les appareils Android et iOS, ils se connectent instantanément avec l’ensemble des appareils équipés de la technologie Bluetooth 5.0.