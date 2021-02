Un pack “NBA Metallic” pour New Era

Le tout nouveau pack Metallic NBA transforme les logos des équipes emblématiques de la National Basketball Association avec des effets de broderie et d’impression subtilement brillants, offrant une sélection de pièces classiques pour le terrain avec un effet super-luxe.

Sur un fond noir et blanc, les insignes des Lakers de Los Angeles et des Bulls de Chicago sont mis en valeur par des couleurs argentées et dorées sur les vêtements et les casquettes. Fonctionnant parfaitement seule ou en superposition, la collection de t-shirts, de sweatshirts à capuche, de coupe-vent et de casquettes 9FORTY apporte une esthétique sobre et brillante à une multitude de looks.



Les vêtements du pack sont ornés d’un film d’aluminium lisse qui brille à la lumière, tandis que les logos sont brodés en relief sur le devant de la couronne de la 9FORTY. Le drapeau New Era brille également subtilement sur la gauche de chaque article.

La collection NBA Metallic est maintenant disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.