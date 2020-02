Un oiseau Bluetooth pour les dix ans de Libratone

Les anniversaires sont généralement célébrés avec un repas raffiné ou en acceptant la tournée de trop au bar. Pas Libratone. En l’honneur du dixième anniversaire de la marque audio danoise, celle-ci a décidé de s’offrir une enceinte Bluetooth sans fil en forme de petit oiseau ! Basée sur le logo de l’entreprise, cette Bird pèse 145 g, et très portable et dispose de commandes tactiles. Elle est également compatible avec les assistants vocaux. Vous pourrez donc ajouter un oiseau à la liste croissante des choses qu’Alexa gère à l’intérieur. Elle tiendra 10 h avec une charge et peut être associé à un autre Bird pour former un duo nettement moins ennuyeux que les deux corbeaux qui se rencontrent pour discuter juste à l’extérieur de la fenêtre de votre chambre chaque matin. Sa base magnétique lui permet de se percher facilement sur une surface métallique.